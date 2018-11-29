غزة.. 35 فارسا يبثون "الإرادة" في ذوي الإعاقة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

افتتح اتحاد الفروسية الفلسطيني في قطاع غزة، الخميس، مسابقة محلية لقفز الحواجز، بمشاركة 35 فارسا، بمناسبة قرب "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة" الذي يوافق 3 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

وشهدت المسابقة التي نظمت في نادي "الفارس الفلسطيني" شمالي مدينة غزة، تحت عنوان "الإرادة والأمل"، والمستمرة ليوم واحد، حضورا واسعا من ذوي الإعاقة وأهالي المشاركين.

وقال أحمد عبد العال، ممثل عن "نادي الفارس" في حديث لمراسل الخليج 365: "تأتي البطولة دعما لذوي الإعاقة في قطاع غزة بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "من خلال البطولة نرسل رسالة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة لاستثمار قدراتهم وتعزيزها في رياضة الفروسية".

ولفت إلى أن البطولة يشارك فيها "35 فارسا على مستوى النادي".

وحسب إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي ومقره الضفة الغربية)، فإن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين يصل في الضفة وغزة، إلى نحو 27 ألفا، منهم 17 ألفا يعانون من إعاقة حركية.