إسرائيل تمدد اعتقال محافظ القدس حتى الأحد

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

أمرت محكمة إسرائيلية، مساء الخميس، بتمديد اعتقال محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث لثلاثة أيام في أعقاب توقيفه الأحد الماضي.

وأمرت المحكمة المركزية في القدس بتمديد اعتقال غيث حتى الأحد المقبل ريثما يتواصل التحقيق معه، وفقا لما أفاد به المتحدّث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، عبر بيان.

وأوقف محافظ القدس في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري للمرة الثانية خلال أشهر.

وفي الأسابيع الأخيرة، اقتيد غيث للاستجواب مرارا، وداهمت قوات الأمن الإسرائيلية مكتبه في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولم تقدّم الشرطة تفاصيل تذكر حول أسباب اعتقاله باستثناء القول إنّها تتعلّق بـ"التعاون غير القانوني" مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما تقول إسرائيل إنه "ينتهك اتفاقات أوسلو".

وندّد المسؤولون الفلسطينيون باعتقال غيث واعتبروه مسعى للضغط على القيادة الفلسطينية في ما يتعلّق بقضية بيع أراض في القدس الشرقية ليهود.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيليّة أنّ التحقيق فُتح بعد توقيف السلطة الفلسطينية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي رجلا أمريكيا فلسطينيا بتهمة بيع أملاك في القدس الشرقيّة ليهوديّ.

وتثير عمليات بيع الأملاك جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين القلقين من شراء مستوطنين إسرائيليين أملاكهم في القدس الشرقية.

وطالب الإسرائيليون السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح الموقوف.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

وتمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من ممارسة أي أنشطة في القدس.

وأنشأت السلطة الفلسطينية وزارة تحمل اسم "وزارة شؤون القدس"، إضافة إلى "محافظة القدس" واختارت بلدة الرام الملاصقة لمدينة القدس مقرّا لها.