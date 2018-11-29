قريبا.. مشروع قرار كويتي سويدي بمجلس الأمن حول سوريا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أبلغت الكويت، الخميس، مجلس الأمن الدولي، اعتزامها، بالتعاون مع السويد، توزيع مشروع قرار "قريبا"، على أعضاء المجلس، خاص بـ"تجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى داخل سوريا".

جاء ذلك في إفادة قدمها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، خلال جلسة يعقدها مجلس الأمن حاليا، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح العتيبي أن "مشروع القرار سيتم تعميمه على أعضاء المجلس قريبا، بغية تجديد آلية وصول المساعدات العابرة للحدود الي سوريا".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد العمل بالقرار 2165 المعني بإيصال المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا، لمدة عام إضافي، ينتهي في يناير/ كانون الثاني 2019.

وبموجب القرار رقم 2165 الصادر في يوليو/ تموز 2014، تمكنت الأمم المتحدة والشركاء المنفذين، من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المدنيين شمال غربي سوريا وجنوبها عبر تركيا والأردن.