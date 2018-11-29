التحالف يكشف تفاصيل تدمير منصة صواريخ بـ #صعدة ويفند ادعاءات الحوثي

صحيفة الخليج الالكترونية أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف استهدفت منصة إطلاق صاروخ باليستي في محافظة صعدة/ مديرية الصفراء حاولت من خلالها الميليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة وفي حينه تم اكتشاف منصة الإطلاق وتدميرها في وقت قياسي . وأضاف المالكي أن الميليشيا الحوثية ادعت عبر منصاتها الإعلامية المضللة استهداف موقع عسكري سعودي ووجود خسائر بالأرواح والمعدات . وتابع أن التحالف ينفي صحة ما تدعيه الميليشيات الحوثية الإرهابية والتي تحاول الزج بمقاتليها ومناصريها إلى معركة خاسرة وبدون هذه الخدع والأكاذيب لن تستطيع إقناع من يتعاطف معها بواقعها وموقفها المهزوم عسكرياً ونفسياً”.

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