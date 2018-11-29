رجال ألمع ..المواطنين بمركز الحبيل نطالب بإنشاء مركز للهلال الأحمر السعودي

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – عسير – محمد واص: تعتبر مراكز الهلال الأحمر السعودي التي تنتشر على طرقات المملكة بالغة الأهمية إذ أنها تعتبر في كثير من الأحيان الملاذ الوحيد للمصابين والمرضى بل وتكون في بعض الأحيان عملاً أساسياً من عوامل إنقاذ الأرواح وعدم تفاقم الإصابات في الحوادث ، ولذلك تولي المملكة هذه المراكز اهتماماً بالغاً وتعطيها الكثير من الإهتمام وتوفير كافة الإمكانات الطبية والبشرية بها ، وكذلك تلمس إحتياجات المحافظات وطرقها لتلك المراكز والعمل على توفرها .

ومن بين محافظات المملكة تقع محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير وتضم بين مراكزها مركز الحبيل الذي يضم أكثر من 25 قرية ويمر من خلاله العديد من الطرق التي تعرف بخطورتها ووعورتها ويسلكها الكثير من المسافرين من خلالها بما يحدث كثافة مرورية عالية على هذه الطرق التي تضم بين طياتها الكثير من السكان الذين يحدثون كثافة سكانية عالية مابين مواطنين ومقيمين .

ومما أثار الدهشة والعجب هو كون الطريق يعتبر طريقاً حيوياً وهاماً إذ هو السبيل المؤدي للعديد من المصالح والهيئات الحكومية وكذلك المدارس والجامعات ، بالإضافة لكونه يشهد حوادث مستمرة وحالات مرضية داخل المركز الذي ولا يوجد فيه مستشفى على مدار الساعة وإنما يتواجد به فقط مركز للرعاية الصحية الأولية ولا يعمل إلا حتى الساعة ١٢بخلاف يومي الجمعة والسبت فإنه يكون متوقفاً عن العمل ،بالإضافة أنه في حال وقع حادث يقوم مواطنين المركز بنقل بعض الحالات بمركباتهم، وهذا قد تنتج عنه أضرار أخرى بالمصابين نتيجة الإسعاف الخاطئ لهم .

كذلك ما جعل من إنشاء مركز الهلال الأحمر السعودي بمركز الحبيل أمراً لا غنى عنه هو أن أقرب مركز للهلال الأحمر يبعد حوالي 25 كيلو متراً وإذا ما وقع حادث لا قدر الله فإن سيارات الهلال الأحمر السعودي تأخذ وقتاً طويلاً حتى تصل للموقع نظراً لكون الطريق به العديد من المنحنيات الخطرة التي تُجبر قائدي سيارات الإسعاف بضرورة الإلتزام وعدم القيادة بسرعة حتى لا تؤدي إلى وقوع حوادث أخرى بما يتسبب في طول مدة إنتظار المصابين التي تؤدي إلى اضمحلال فرصة شفائهم .

هذه الأسباب وغيرها المجتمعة جعلت الكثير من المواطنين يطالبون بإنشاء مركز للهلال الأحمر السعودي أسوة بباقي طرق المملكة وأداة من أدوات السلامة التي ينبغي توافرها على طرق المملكة .