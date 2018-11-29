شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير إصبع «رضيع» احتجز داخل «صفاية مروش» بمكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكن فريق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من تحرير إصبع طفل رضيع، احتجز داخل صفاية مروش. وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي، عبر “تويتر”: ” مدني العاصمة المقدسة تمكن من استخراج إصبع طفل يبلغ من العمر سنة ونصف احتجز بداخل صفاية (مروش) بمساندة فريق طبي وهو بصحة جيدة”.

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