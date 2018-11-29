شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني مكة» يحذر من طقس نهاية الأسبوع.. أمطار وسيول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين من طقس نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع هطول الأمطار وجريان السيول في الأودية والشعاب، على معظم أجزاء منطقة مكة المكرمة، بدءاً من اليوم الخميس.

وناشد نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المقدم محمد بن عثمان القرني، المواطنين بمتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني فور صدورها.

كما أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بجميع المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال التنزه، مطالبة بالابتعاد عن الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح، وعدم التهور والمغامرة بدخول أماكن خطرة ومناطق جريان السيول أو محاولة تجاوزها، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.