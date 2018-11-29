شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: الدفاع عن السعودية ضد الحملات الإعلامية دفاع عن العروبة والإسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير شئون الإعلام بمملكة البحرين على بن الرميحى أهمية تعزيز التعاون الإعلامى وتبادل الأخبار والمعلومات بين وكالات الأنباء العربية والإسلامية، بما يسهم فى تعميق روح الأخوة والترابط، والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية، ونشر الحقائق والتصدى للحملات المغرضة والمسيئة التى تستهدف الأمة العربية والإسلامية فى وحدتها وهويتها التاريخية وأمنها واستقرارها.

وبحث الرميحي، لدى استقباله فى مكتبه اليوم ، زايد سلطان عبد الله المدير العام المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامى (يونا) ، وبحضور أحمد المناعى مدير عام وكالة أنباء البحرين، سبل تعزيز التعاون بين الوكالات الأعضاء، بما يسهم فى بناء موقف إعلامى موحد تجاه دعم القضايا والحقوق الإسلامية العادلة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

ودعا وزير شئون الإعلام البحرينى إلى تعزيز التضامن الإسلامى فى تقديم رسائل إخبارية مهنية وموضوعية وبناءة تعزز من روابط الأخوة الصادقة فى مواجهة خطابات الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا، وتحمل الأمانة والمسئولية فى الوقوف صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية فى التصدى لحملات الإساءة والتشويه التى تستهدف المساس بدورها الريادى والحضاري، ومواقفها المشرفة فى نصرة العرب والمسلمين وخدمة الإنسانية.

ومن جهته، أعرب زايد عبد الله المدير العام المساعد لاتحاد (يونا)‏ عن شكره وتقديره إلى وزير شئون الإعلام البحرينى على اهتمامه بتوثيق التعاون المهنى والتبادل الإخبارى بين وكالات الأنباء الإسلامية، وحرصه على خدمة أهداف الاتحاد فى تبادل الخبرات والمعلومات، ونشر القيم والتعاليم الإسلامية الداعية إلى الوسطية والتسامح، ونبذ الفرقة والكراهية، وإبراز حقيقة الإنجازات التنموية والحضارية التى يشهدها العالم الإسلامى فى مختلف المحافل الدولية.