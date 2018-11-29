شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد بوجود قنبلة يخلي جامعة أمريكية بها مبتعثون سعوديون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب تهديد بوجود قنبلة، تلقته إدارة جامعة جنوب تكساس في إخلائها من الطلاب من قبل السلطات الأمنية في ولاية تكساس الأمريكية، أمس الأربعاء، التي يدرس بها طلاب سعوديون كلهم بخير بفضل الله.

وقال شهود عيان إنه عند الثانية ظهراً تم مطالبة الطلاب بضرورة إخلاء الجامعة على الفور، التي يوجد بها طلاب سعوديون ولم يُصب أي منهم بسوء.

كما تم إرسال رسائل على جوالاتهم لإعلامهم بضرورة الخروج في الحال، وعدم البقاء في الجامعة أو في مساكنهم الداخلية.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجامعة: إن أمر الإخلاء شَمِلَ آلاف الطلاب، وأيضاً مساكنهم، بعد تلقي التهديد، وجرى مسح شامل لحرم الجامعة، وبدأت السلطات الأمنية تحقيقات موسعة لمعرفة مصدر المكالمة والسبب وراء ذلك.

وذكرت الجامعة عبر حسابها الرسمي، أنها ستفتح أبوابها يوم غدٍ، وستعود للعمل بشكل طبيعي، ولن يكون هناك إلغاء لأي أنشطة مجدولة مسبقاً.