شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يكشف حقيقة دخول الأرض لعصر جليدي وحدوث مجاعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق، حقيقة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول دخول الأرض عصراً جليدياً وحدوث مجاعات.
وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: انتشر مقطع صوتي عبر وسائل التواصل كان مغلفاً برسالة تحذيرية حول دخول الأرض لعصر جليدي مصغر، وحصول كوارث ومجاعات، وعليه أود الإفادة بما يلي:
1 – ما ورد في المقطع لا يصح البتة، ولا يتكئ على أي أساس علمي ولا بحثي، وهو كلام مبالغ فيه لحد الإسفاف.
2 – لا يصح نسبة ما ورد لشيخي الدكتور صالح العجيري؛ فهو لم يتكلم بهذا قط.
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