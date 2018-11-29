شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يكشف حقيقة دخول الأرض لعصر جليدي وحدوث مجاعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق، حقيقة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول دخول الأرض عصراً جليدياً وحدوث مجاعات.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: انتشر مقطع صوتي عبر وسائل التواصل كان مغلفاً برسالة تحذيرية حول دخول الأرض لعصر جليدي مصغر، وحصول كوارث ومجاعات، وعليه أود الإفادة بما يلي:

1 – ما ورد في المقطع لا يصح البتة، ولا يتكئ على أي أساس علمي ولا بحثي، وهو كلام مبالغ فيه لحد الإسفاف.

2 – لا يصح نسبة ما ورد لشيخي الدكتور صالح العجيري؛ فهو لم يتكلم بهذا قط.