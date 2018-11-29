ماتيس: لا دليل على ضلوع ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها "دليل" على أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ضالع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي في إفادة بمجلس الشيوخ، أنه "ليس لدينا دليل على أن ولي العهد السعودي ضالع في قتل خاشقجي".

وكان ماتيس قال للصحفيين في وقت سابق، إن العلاقات الأمريكية السعودية قديمة ومهمة للغاية، وأن من مصلحة الولايات المتحدة التصدي لنفوذ إيران في اليمن.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع مقال نشره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد فيه أهمية الشراكة بين بلاده والسعودية، واعتبرها تمثل قوة كبيرة من أجل تحقيق استقرار الشرق الأوسط.