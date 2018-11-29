القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جيمس ماتيس قبل إفادته أمام مجلس الشيوخ - رويترز
قال جيمس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها "دليل" على أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ضالع في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي في إفادة بمجلس الشيوخ، أنه "ليس لدينا دليل على أن ولي العهد السعودي ضالع في قتل خاشقجي".
وكان ماتيس قال للصحفيين في وقت سابق، إن العلاقات الأمريكية السعودية قديمة ومهمة للغاية، وأن من مصلحة الولايات المتحدة التصدي لنفوذ إيران في اليمن.
وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع مقال نشره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكد فيه أهمية الشراكة بين بلاده والسعودية، واعتبرها تمثل قوة كبيرة من أجل تحقيق استقرار الشرق الأوسط.
شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيس: لا دليل على ضلوع ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .