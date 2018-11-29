ماكرون يقول إنه سيجتمع بولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إلى اليمين" خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس يوم العاشر من ابريل 2018

سيجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين فيما سيكون أول اجتماع بين الأمير وزعيم غربي منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الأرجنتيني ”لطالما كنت واضحا بشأن مسألة السعودية وحتما ستتاح لي فرصة لمناقشة ذلك مع ولي العهد على هامش قمة العشرين“.