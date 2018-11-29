انت الان تتابع تفاصيل خبر كندا ثالث دولة تفرض عقوبات على المتورطين بقتل خاشقجي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 29 نوفنبر 2018 08:22 مساءً - أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على 17 سعودياً متورطاً في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي، لتكون بذلك ثالث دولة بعد فرنسا وألمانيا.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيان فريلاند: "إن العقوبات تستهدف الأشخاص المسؤولين عن قتل خاشقجي أو المتواطئين فيه، وسيتم تجميد أصول أموالهم في البلاد"، وفق ما ذكرت قناة CTV المحلية.

وكندا ثالث دولة تفرض عقوبات بشأن قضية خاشقجي، إذ فرضت كل من ألمانيا وفرنسا مؤخراً عقوبات تمثلت بحظر السفر على سعوديين متورطين في الجريمة، وتجميد أصولهم المالية.

وقُتل خاشقجي الشهر الماضي في القنصلية السعودية بإسطنبول، بعد أن استدرجه فريق اغتيال سعودي، وتؤكد وكالات استخبارية أمريكية أن "عملية القتل نفذها عملاء للحكومة السعودية وأمر بها ولي العهد محمد بن سلمان".

وعقب جريمة القتل، التي وقعت في 2 أكتوبر الماضي، دانت كندا قتل خاشقجي، واعتبرت أن "الروايات التي سردتها الرياض غير متماسكة وتفتقر إلى المصداقية"، مطالبة الرياض بإجراء تحقيق معمق.

وفي تصريحات سابقة، شككت فريلاند بروايات السعودية، وقالت: "نكرر المطالبة بتحقيق معمق يجري بالتعاون الكامل مع السلطات التركية وبسرد كامل ومتين لملابسات الجريمة، مع وجوب محاسبة المسؤولين".

يذكر أن العلاقات بين كندا والسعودية مضطربة منذ أشهر، وذلك على أثر موقف رسمي كندي رافض للاعتقالات التي تتم على خلفية إبداء الرأي، والتي تصاعدت وتيرتها مع وصول بن سلمان إلى ولاية العهد منتصف 2017.