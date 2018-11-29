انت الان تتابع تفاصيل خبر المقاطعة تتصاعد.. ميركل لن تلتقي بن سلمان خلال قمة العشرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 29 نوفنبر 2018 08:22 مساءً - أكد مسؤول في الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجيلا ميركل لن تلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين، التي ستنطلق في الأرجنتين على مدار يومي الجمعة والسبت.

وبيّن المسؤول الحكومي، في حديث لقناة الجزيرة الفضائية، اليوم الخميس، أن ميركل ستبحث مع شركاء ألمانيا ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، خلال اجتماعات مجموعة العشرين.

وطالب المسؤول جميع الجهات التي لها علاقة بقضية قتل خاشقجي، ومن بينها السعودية، بالكشف عن ملابسات الجريمة وتقديمها للعالم.

يشار إلى أن ألمانيا أبدت موقفاً حازماً ضد السعودية بعد إقرارها قتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، حيث وصفت ميركل مقتله بـ"الشيء الرهيب".

وأكدت ميركل أن بلادها لن تبيع أسلحة للسعودية بعد جريمة القتل، ما لم تتضح تفاصيل الواقعة.

ووصل بن سلمان إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين ضمن أول جولة خارجية له بعد مقتل الصحافي خاشقجي، وسط حملة انتقادات دولية واسعة له، وتقديم منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعوى للتحقيق معه لارتكابه عدة جرائم، مطالِبةً الادعاء العام بجمع الأدلة من الحكومتين السعودية واليمنية، حيث تقود الرياض حرباً مدمرة على اليمن.

ومن المتوقع أن يقاطع عدد كبير من رؤساء الدول المشاركة في القمة لقاء بن سلمان بسبب قتل خاشقجي، ومواصلة بلاده حربها في اليمن التي أوقعت آلاف القتلى بين المدنيين.