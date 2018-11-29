المرور: غلق جزئي لكوبري أكتوبر من الجيزة باتجاه القاهرة لإصلاح الفواصل

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أوضح المقدم عمر عبدالنعيم، مشرف غرفة عمليات مرور الجيزة، إنَّ "دروان الواحات" بمدينة 6 أكتوبر شهد صباح اليوم، وتحديدًا في تمام الساعة الـ2:30 سقوط حمولة سيارة نقل "مقطورة"، مؤكدًا أنَّه تم الانتهاء من رفعها.

وأشار "عبدالنعيم"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى وجود أعمال إصلاحات للفواصل أعلى كوبري أكتوبر، مبينًا أنها ستبدأ صباح غدا الجمعة، حتى الساعة الـ5 صباح الأحد المقبل، وذلك على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أنَّ هذه الإصلاحات ستتسبب في غلق جزئي لكوبري أكتوبر في الطريق القادم من الجيزة باتجاه القاهرة، مبينًا أنها سترتكز في الوصلة الضيقة، التي تبدأ من مطالع شارع البطل أحمد عبدالعزيز، ومطلع نوال باتجاه القاهرة.

وتابع مشرف المرور، "كي يتم تجنب هذه المنطقة، هناك مطالع من شارع النيل، سواء المطلع القادم من مستشفى الشرطة وعيسى حمدي باتجاه أعلى أكتوبر، أو المطلع القادم من ميدان الجلاء، مباشرة باتجاه مناطق القاهرة".

وشدد "عبدالنعيم"، على تكثيف الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة لحين الانتهاء من هذه الأعمال، نافيًا إمكانية دوث كثافات نتيجة الأعمال، لتواجد خدمات الإرشاد.