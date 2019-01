الاتحاد الأفريقي يدعو لتنظيم مؤتمر للسلم وإجراء انتخابات رئاسية بليبيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty A hand casting a vote in a ballot box for an election in the Libya

دعت ممثلة الاتحاد الأفريقي في اجتماع دول جوار ليبيا، الدكتورة أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية إلى تنظيم مؤتمر ليبي جامع للسلم والتصالح، بهدف تشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة زمنية وآلية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقالت الفاضل - في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، المنعقد اليوم الخميس بالخرطوم، بحضور وزير الخارجية سامح شكري- إنه جرى التوافق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على تنظيم هذا المؤتمر وإجراء تلك الانتخابات بالتنسيق مع الجامعة العربية وكافة الأطراف الليبية المعنية، مؤكدة أن جميع هيئات الاتحاد الأفريقي جاهزة للعمل مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر.

ونوهت بأن الأزمة الليبية تشكل انشغالًا كبيرًا للاتحاد الأفريقي، ولذلك فقد اتخذ قرارات عدة وإجراءات للمساعدة في حلها، مؤكدة أن التدخلات الأجنبية، والتشرذم الداخلي، يمثلان سببين أساسيين في تعقيد المشكلة الليبية وعدم حلها، داعية للتضامن وتوحيد الجهود على المستوى الداخلي والخارجي للوقوف مع ليبيا.