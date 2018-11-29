شكرا لقرائتكم خبر عن وزير نفط الكويت: أوبك مهتمة باستقرار السوق وقادرة على تلبية الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط الكويتى اليوم الأربعاء إن أوبك قادرة على تلبية الطلب على النفط فى السوق وإن ما يهم المنظمة هو استقرار أسواق الخام بشكل خاص.

وأضاف الوزير بخيت الرشيدى فى تصريحات للصحفيين لدى تفقده محطة الشقايا للطاقة المتجددة أنه يتوقع زيادة الطلب العالمى على الخام بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميا سنويا.

وقال إن الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المقرر فى 6 ديسمبر فى فيينا، سيدرس العرض والطلب ثم يقرر زيادة أو خفض إنتاج الخام.