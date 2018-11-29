شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوقع عقد تنفيذ مشروع عيادات متنقلة لنازحى الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقد تنفيذ المرحلة الثانية من العيادات الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، لتقدم خدماتها لـ 3500 مستفيد وفق المعايير الدولية بإجمالي قدرة 338,833 دولار، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، وذلك استمرارا للدعم الذى تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمنى منذ الانقلاب الحوثى.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبد الله المعلم أنه استفاد من خدمات العيادات المتنقلة في عقدها الأول أكثر من 20 ألف مراجع من النازحين، مؤكداً أن هذا المشروع جزء من عمل مركز الملك سلمان للإغاثة في حفظ صحة وكرامة الإنسان اليمني، وامتدادًا للخدمات الصحية التي يقدمها المركز في المحافظات اليمنية كافة.

وأوضح رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة طيبة الدكتور عبد الرحمن خرد أن التوقيع يأتي استمرار للمرحلة الأولى التي استهدفت عددًا كبيرًا من النازحين بمديريتي الخوخة وحيس، حيث يعد مشروعاً نوعياً يقدم خدمات جليلة وعظيمة.

ويحرص المركز على توفير الخدمات الأساسية للنازحين في اليمن بجميع القطاعات الإنسانية والإغاثية لحفظ كرامة الإنسان اليمني وتخفيف معاناته جراء الأزمة التي يمر بها.

ومن جانب آخر قد عملت المملكة العربية السعودية بشكل حثيث على إعادة إعمار اليمن، وتحريك الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية للشعب اليمني داخل بلادهم، فقد حرصت المملكة جاهدة على مد يد العون لليمن وشعبه الشقيق في مختلف المجالات، حيث قدمت ما يفوق عن 13 مليار دولار حتى هذه اللحظة.

وأطلقت أيضا مشاريع تنموية متعددة، وقدمت المزيد من المساعدات، في سبيل إنقاذ اليمن، وإعادة إعماره وتأهيله بعد خراب وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وإلى جانب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن زوّد البنك المركزى، وساعد في استقرار صرف العملة الوطنية، والبرنامج السعودي للإعمار دعم الاقتصاد اليمنى وخلق عشرات الوظائف للأشقاء اليمنيين فى شتى المجالات، ووفر فرصا استثمارية كبيرة ووظيفية من خلال مشروع مطار مأرب.





ومشاريع متعددة أطلقتها المملكة العربية السعودية في اليمن منها مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية، وإنشاء مراكز للأمراض المستعصية لجميع المحافظات اليمنية.

ودعمت السعودية استقرار الريال اليمني، وتحسن مستوى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات سواء من ميليشيا الحوثي أو من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.

كما قدمت خطة شاملة للعمليات الإنسانية في اليمن للعام 2018، ومبادرات الدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني، ودعت منظمات الأمم المتحدة إلى مساعدة البنك المركزي اليمني، وطلبت منها المساهمة بشكل عملي في إنقاذ الريال من خلال إيداع المبالغ المالية لهم في حساب البنك المركزى اليمنى بدلا من البنوك التجارية اليمنية خارج البلاد.