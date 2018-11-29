شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطنى للإمارات.. ضاحى خلفان يكشف دور الشيخ محمد بن راشد فى إنجاح الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، عن الدور الكبير الذى لعبه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى فى تأسيس دور الإمارات العربية، مع الشيخ الراحل زايد بن سلطان مؤسس الدولة.

وقال ضاحى خلفان: "كان محمد بن راشد آل مكتوم محل ثقة عند زايد بن سلطان وراشد بن سعيد رحمهما الله رحمة واسعة واسكنهما فسيح جناته.. ولذلك كان الرجل الذي استطاع رغم صغر سنه أن يسهم في تضييق فجوات الخلاف في بدايات الاتحاد، الأمر الذى أسهم في تجاوز الكثير من التباينات في وجهات النظر".





يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.