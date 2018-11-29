كندا تفرض عقوبات على 17 سعوديا في قضية مقتل خاشقجي

وأشارت الخارجية الكندية إلى أن العقوبات جاءت على السعوديين، لارتباطهم بمقتل خاشقجي.

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وقالت الخارجية في بيانها: "العقوبات استهدفت أفرادا، يعتبرون من وجهة نظر كندا، مسؤولين عن القتل غير القانوني للصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018 أو متواطئين معهم".

وتابعت "العقوبات تجمد كافة الأصول الخاصة بالأفراد الـ17 في كندا، وتم إدراجهم جميعا في قائمة غير المرغوب في وجودهم على الأراضي الكندية وفق قانون الهجرة وحماية اللاجئين".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أيضا عقوبات على 17 سعوديا على خلفية مقتل خاشقجي.

كما أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول ريان، إلى أنه يجب على الكونغرس أن يقوم بدور كبير في تفعيل "ماغنتسكي"، بقضية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال ريان في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: " أفضل أن أرى الجميع يدفع مجلس النواب لفرض عقوبات، بموجب قانون ماغنتسكي، الذي يسمح لوزارتي، الخارجية والخزانة، بتقييد سفر وتجميد أصول الأفراد، الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان".

وأردف "أعتقد أن ماغنتسكي هو الطريق الذي يجب أن نسلكه، وأعتقد أنه أداة أكثر ذكاء ينبغي أن نستغلها".

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت أنها وجهت اتهامات إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية بالبقية.

وقالت النيابة العامة السعودية إن الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق، موضحة أن من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي هو قائد الفريق الذي أرسل لإعادته للمملكة، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان الجثة.

وقال النائب العام إن خاشقجي قتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها.