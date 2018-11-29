رد صادم للإسرائيليين من السودان على تقارير زيارة نتنياهو

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وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، خلال تصريحات للصحفيين إن الوزارة مؤسسة رسمية وليست قناة إعلامية حتى ترد على ما يترد في وسائل الإعلام.
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وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشادي يوم الأحد الماضي، اعتزامه زيارة دول عربية أخرى لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية.
وفور تصريح نتنياهو، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تكهنات عن وجهات سفره، وكان من بينها السودان.
يذكر أن الرئيس التشادي إدريس ديبي أبدى استعداده للتوسط بين تل أبيب والخرطوم، قبل أن تزعم وسائل الإعلام العبرية أن مبعوثا من وزارة الخارجية اجتمع سرا قبل عام في تركيا، مع مسؤولين في الحكومة السودانية تمهيدا لعلاقات دبلوماسية رسمية علنية بين البلدين.
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