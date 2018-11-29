"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع استراتيجية

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وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" كبدوا الجيش خسائر في العديد والعتاد، خلال العملية.
في الأثناء، أفاد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" نفذوا هجوماً على مواقع عسكرية في محاولة لاستعادة جبل الكوكب الاستراتيجي الهام الذي يطل على منطقتي كرش واليوسفين في مديرية القبيطة شمال لحج.
وحسب المصدر، صدت قوات الجيش محاولة "أنصار الله" رغم الغطاء المدفعي والصاروخي المكثف، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.
وكان الجيش اليمني، قد أحرز تقدما في الـ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" بمحافظة لحج جنوبي اليمن.
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