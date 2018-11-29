انطلاق ملتقى تمكين المرأة الأول بعسير

ابها

تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية الجنوب النسائية بعسير وبحضور مساعدة مدير عام فرع وزارة للاشراف الاجتماعي النسائي الاستاذة شيخة الحزام ومديرة الضمان النسوي بابها الاستاذة آسيا المتحمي أنطلق مساء امس ملتقى “تمكين المرأة الآول بعسير “بالشراكة بين مكتب الضمان النسوي بأبها وجمعية الجنوب النسائية بأبها .

حيث بدأ الملتقى بالسلام الملكي عقب ذلك آيات من كتاب الله ثم عرض مرئي عن الملتقى واهدافه عقب ذلك كلمة لمشرفة برنامج التمكين بمكتب الضمان النسوي بأبها الاستاذة زهور ال عواض حيث أوضحت أن الهدف من هذا الملتقى مناقشة تمكين الأسر في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بأبها وجمعية الجنوب النسائية حيث يحرص الملتقى من خلال أوراق العمل المقدمة من عدة جهات حكومية وخاصة إلى تحويل الاسر المستفيدة من االضمان الاجتماعي إلى أسر منتجة وفاعلة في المجتمع وتعتمد على ذاتها مابين الفئة العمرية من ١٨ حتى ٦٠ سنة من القادرين على العمل بالاضافة إلى اتاحة الفرص التدريبية من خلال الشراكات مع القطاعات المجتمعية وكذلك تمكين الراغبين في التوجه للعمل الحر الريادي للمسار الصحيح .

عقب ذلك قدم عرض مرئي لجمعية الجنوب النسائية يوضح دور الجمعية في خدمة المستفدين من البرامج والانشطة في الجمعية ثم ألقت نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية الجنوب النسائية الاستاذة أمل عفتان كلمة الجمعية حيث قدمت شكر وتقدير رئيسة مجلس إدارة جمعية الجنوب صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز ال سعود لجميع الجهات المشاركة والداعمة والراعية لهذا الملتقى وللقائمين على إدارة الملتقى متمنيه أن يخرج هذا الملتقى بتمكين المستفدين من الضمان والجمعية بالنفع والفائدة .

عقب ذلك قدمت عدد من أوراق العمل لعدد من الجهات الحكومية وكذلك الرد على النقاشات والاستفسارات ثم دشن المعرض الخاص بالجهات الداعمة للمستفيدات بالوظايف والتدريب والتاهيل .

الجدير بالذكر أن الملتقى شارك به عدة جهات حكومية وخاصة من شركات ومؤسسات مجتمعية وجهات اعلامية وهذا الملتقى يعتبر الاول بمنطقة عسير وبمشاركة استراتجية من المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بعسير وبأشراف عام من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير وفِي ختام الملتقى تم تكريم الرعاة والجهات المشاركة والداعمة للملتقى .