جامعة_طيبة: طرح #وظائف صحية للسعوديين من الجنسين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة طيبة، عبر بوابتها الإلكترونية، عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة الصحية للرجال والنساء السعوديين بفرع الجامعة الرئيس بالمدينة المنورة وفرعيها بمحافظتي ينبع والعلا.

وأوضحت الجامعة أن استقبال طلبات التقديم للراغبين يبدأ ابتداءً من يوم الأحد 24/ 3/ 1440هـ ويستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس 6/ 4/ 1440هـ.

وقال وكيل الجامعة د. سلطان العمري: الشروط المطلوبة للتقدم على هذه الوظائف هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة التصنيف المهني متوافقة مع مسمى الوظيفة المتقدم لها، بالإضافة إلى بطاقة التسجيل المهني “من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية”، وأن تكون سارية المفعول.

وأضاف: يشترط كذلك أن يكون المتقدم لائقاً طبيّاً، ولا يجوز التقديم إلا على وظيفة واحدة فقط.

وتابع: الوظائف المتاحة هي “طبيب استشاري – وطبيب نائب – وطبيب مقيم – وصيدلي استشاري – وصيدلي أول – وصيدلي”.

وأشار إلى أنه للاطلاع على كل الشروط والتفاصيل الخاصة بالوظائف، يمكن زيارة البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة www.taibahu.edu.sa.