شكرا لقرائتكم خبر عن المساحة الجيولوجية: هزة أرضية بقوة 3.3 درجة شمال البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وخمس وأربعين دقيقة، هزة أرضية بالبحر الأحمر.

وأوضحت هيئة المساحة الجيولوجية أن الهزة الأرضية بقوة 3.31 درجة على مقياس ريختر، تقع على مسافة 10 كلم شمال رأس الشيخ حميد شمال البحر الأحمر.