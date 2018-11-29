شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تؤكد حظر استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل إلا في 3 حالات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه يحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل إلا في ثلاث حالات.
وأضافت مؤسسة النقد عبر حساب “ساما تهتم” على “تويتر”، أنه يحظر على البنوك استقطاع أي مبالغ من العميل إلا في الحالات التالية: “وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة سابقة من العميل، أو أن يكون ذلك مشمولاً في عقد التمويل”.
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