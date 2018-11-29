شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد».. أمطار غزيرة وسيول ابتداءً من اليوم بهذه المواقع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد هطول أمطار شديدة الغزارة على الشريط الساحلي للمناطق الشمالية، ابتداءً من اليوم ينتج عنها سيول وجريان الأودية – بمشيئة الله -. وقالت الهيئة عبر ناطقها الرسمي: “نهيب بأخذ الحيطة والحذر؛ لسلامتكم، كما يمكنكم متابعة الحالة الجوية عبر الإنذار المبكر”.

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