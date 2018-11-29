الان تتابع إنريكي إجليسياس وعمرو دياب في ليالي مهرجان “فورمولا إي – الدرعية 2018” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يحيي ستة من أبرز الأسماء الموسيقية العالمية ثلاث ليالٍ موسيقيّة ضمن مهرجان الفورمولا إي الذي يحمل اسم سباق “السعودية” للفورمولا إي – الدرعية 2018، والذي يُقام للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ويُعتبر الفعالية الأبرز في المملكة خلال هذه الأيام الثلاثة الحافلة بالرياضة والموسيقى والثقافة والترفيه.

وستُقام الحفلات في مدينة الدرعية العريقة والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، وذلك في إطار الاحتفالات بانطلاق منافسات سباق “السعودية” للفورمولا إي- الدرعية 2018، وسيتضمن الحدث مجموعة من الفعاليات المصاحبة كقرية فورمولا إي ومنطقة المشجعين التي تتيح للجمهور العديد من النشاطات التكنولوجية والألعاب الترفيهية وشاشات عملاقة لحضور السباق. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكّن الجمهور من زيارة منطقة الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية التي تشترك في تنظيمها الهيئات الحكومية المختلفة مثل مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية “مسك الخيرية” والهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للترفيه وهيئة تطوير بوابة الدرعية وغيرها، وستضم المنطقة أيضًا عددًا من أشهر المطاعم بالإضافة إلى تجربة تسوّق فريدة من هارفي نيكولاس.

ويعتلي المنصة النجمان “إنريكي إيغليسياس” و “جيسون ديرولو” يوم 13 ديسمبر، ليتبعهما في 14 ديسمبر كل من فرقة “بلاك آيد بيز” والنجم “عمرو دياب”، على أن يُحيي حفل الختام بعد انتهاء السباق في 15 ديسمبر كل من “ديفيد غيتا” وفرقة “ون ريبابليك”، وسيكون الدخول إلى هذه الحفلات حصرياً لحاملي تذاكر سباق فورمولا إي.

وسيتمكّن الجمهور في يوم الخميس 13 ديسمبر، من رؤية النجم العالمي “إنريكي إيغليسياس” ونجم البوب والآر آند بي، ويمكن حضور الحفل الموسيقي لهذين الفنانين عبر شراء تذكرة الحفل ليوم واحد فقط، وتمنح هذه التذاكر للمعجبين إمكانية الدخول إلى “قرية فورمولا إي”، والمناطق الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى الدخول إلى الحفل الموسيقي كجزء من سعر التذكرة، ويمكن لحاملي تذكرة “جراند ستاند” للأيام الثلاثة، وحملة تذاكر “الشخصيات الهامة” و”كبار الشخصيات” ، الاستمتاع بجميع الأنشطة كجزء من التذاكر.

وسيحيي نجوم موسيقى الهيب-هوب “بلاك آيد بيز” يوم الجمعة 14 ديسمبر، الذين سيغنون أشهر أغانيهم التي عشقها الملايين. أما محبو الموسيقى العربية، فهم على موعد مع الفنان، “عمرو دياب”، الصوت المصري الأشهر على الساحة الفنية العربية والذي نال العديد من الجوائز كأفضل فنان في الشرق الأوسط” من “الجوائز العالمية للموسيقى”.

وتختتم يوم السبت 15 ديسمبر فرقة “ون ريبابليك” والمنتج والمنسق الموسيقي العالمي “ديفيد غيتا” سلسلة الحفلات، وينحصر حضور هذه الليلة بحاملي تذاكر سباق “السعودية” للفورمولا إي- الدرعية -الصالحة للدخول هذا اليوم فقط

وتتمثّل الطريقة الوحيدة لحضور الحفلات الستة جميعها على مدى الليالي الثلاثة في زيارة الرابط www.ad-diriyah-eprix.com واقتناء تذكرة الليالي الثلاثة لسباق “السعودية” للفورمولا إي- الدرعية. عبر تذكرة “جراند ستاند” للأيام الثلاثة، والتي تسمح بحضور الحفلات الستة (وقوفاً)، مع الحصول على مقاعد من فئة “جراند ستاند” لحضور السباق من مواقع تتمتع بإطلالات مذهلة على المضمار الذي يستضيف المنافسة بتاريخ 15 ديسمبر، وذلك بالإضافة إلى “قرية فورمولا إي” التي تستضيف مجموعة من الأنشطة والفعاليات، والمناطق المخصصة للعائلات والترفيه مع منصات للمأكولات والمشروبات.