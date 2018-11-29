العثور على قناع حجري عمره 9 آلاف عام بالضفة الغربية

دبي - بواسطة محمد فارس © Asharq Alawsat قدمت بواسطة

كشف النقاب أمس (الأربعاء) عن قناع حجري نادر يعود إلى 9 آلاف في الضفة الغربية المحتلة، ويرتبط ببدايات المجتمع الزراعي.

والقناع المكتشف حديثا هو أحد 15 قناعا فقط من هذا النوع حول العالم، بينها 13 ضمن مقتنيات خاصة لأفراد، مما يجعل من الصعب إخضاعهم للدراسة.

وذكرت هيئة الآثار الإسرائيلية أنه تم العثور على القناع المصنوع من الحجر الرملي الوردي والأصفر قرب مستوطنة شرق مدينة الخليل، وتم تسليمه إلى السلطات مطلع هذا العام.

وتقول رونيت لوبو عالمة الآثار بالهيئة إن هذا القناع النادر ارتداه أشخاص كجزء من طقوس قديمة للعبادة. وتضيف أن «اكتشاف قناع حجري مصنوع بهذه الدرجة من الإتقان هو أمر مثير للغاية»، نظراً لأن «مقاييسه دقيقة ومتناسبة تماماً وحتى عظام الوجنتين تم تحديدهما، فضلاً عن الأنف الرائعة والفم ذي الأسنان المميزة».

ويعتقد الأثريون أن القناع الذي يرجح أنه يعود للعصر الحجري الحديث، ربما صنع ليتم ارتداؤه أو لعرضه، نظراً لوجود أربع فتحات على أطرافه حتى يتسنى تعليقه.

ومن المفترض أن يسلط القناع الضوء على فترة التحول العميق، وانتقال البشرية من الحياة البدائية إلى الاستقرار الدائم والزراعة المنظمة، وهو التحول الذي أدى إلى ظهور المدن الأولى والكتابة.