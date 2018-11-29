فوز امرأة برئاسة جورجيا للمرة الأولى

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت لجنة الانتخابات في جورجيا، الخميس، أن وزيرة الخارجية السابقة سالومي زورابيشفيلي، فازت في الانتخابات الرئاسية في جورجيا، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وقالت المفوضية المركزية للانتخابات إنه مع فرز 99 في المئة من الدوائر الانتخابية، فازت سالومي زورابيشفيلي بنحو 60 في المئة من الأصوات، فيما حصل منافسها غريغول فاشادزه على أكثر بقليل من 40 في المئة في الانتخابات التي جرت الأربعاء.

وخاضت زورابيشفيلي الانتخابات مستقلة، لكنها كانت مدعومة من حزب الحلم الجورجي الحاكم، فيما دعم ائتلاف من قوى المعارضة منافسها فاشادزاه.

وتتحول جورجيا، التي يقطنها نحو 4 ملايين شخص في منطقة القوقاز المضطربة جنوبي روسيا، إلى جمهورية برلمانية. © Getty رئيسة جورجيا الجديدة سالومي زورابيشفيلي

ومن المقرر أن تتقلص السلطات الرئاسية لصالح رئيس الوزراء، الذي سيصبح الشخصية الأكثر نفوذا في البلاد.

وبعد انقضاء المدة الرئاسية التي تمتد إلى 6 سنوات، سيتم اختيار رئيس الدولة من خلال أعضاء البرلمان، وليس بالتصويت المباشر.