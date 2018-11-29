شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس، ضبط عنصرى دعم للجماعات الإرهابية بمنطقة برج باجى مختار جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع - فى بيان اليوم الخميس - أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس ببرج باجى مختار، عنصرى دعم للجماعات الإرهابية.

وأضافت الوزارة أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى بولاية تمنراست، أقصى جنوبى البلاد، 7 منقبين عن الذهب وضبطت مركبة رباعية الدفع و5 دراجات نارية و6 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط و4 أجهزة كشف عن المعادن.

وأشارت إلى أن حرس السواحل الجزائرى أحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب بولاية وهران (غرب)، فيما تم توقيف 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولاية الأغواط (وسط).