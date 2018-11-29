والي سوداني يطالب بحذف جده أبو سروال من اسمه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استجابت وكالة الأنباء السودانية (سونا) للتعميم الصادر من أحد الولاة بعدم إيراد اسمه متبوعاً باسم جده “أبو سروال، دون إعطاء أي مبررات او تفاصيل.

وأبلغ ناشطون وصحافيون (الراكوبة) أن والي غرب دارفور حسين ياسين حمد أبو سروال، كان قد أصدر تعميماً طلب فيه من المؤسسات الرسمية لولايته عدم إيراد اسم “ابو سروال” في المخاطبات الرسمية.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الأربعاء خبرا عن بطولة كأس السلام لمنتخبات النازحين التي تنظمها اللجنة العليا لمنتخب النازحين بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وقالت إن البطولة التي يشرفها نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر، تأتي برعاية والي غرب دارفور “حسين يس حمد”، دون إيراد اسم جده.

وقال مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين والامين العام للجنة العليا لمنتخب النازحين الامير تاج الدين ابراهيم الطاهر إن البطولة ستنطلق في السابع من ديسمبر وتستمر حتي الرابع عشر منه، مؤكدا أن منتخبات النازحين بولايات دارفور الخمس ستشارك في هذه البطولة.

وأكد الطاهر أن البطولة لمنتخبات النازحين هدفت الي تعزيز السلام الذي تشهده دارفور وتعزيز العودة الطوعية التي انتظمت كافة الولايات في دارفور مشيرا إلي اهتمام رئاسة الجمهورية بهذه البطولة التي يدشن فعالياتها نائب رئيس الجمهورية .

الراكوبة