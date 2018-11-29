نائب الرئيس السوداني يزور دولة تشاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من المقرر أن يبدأ نائب الرئيس السوداني، عثمان محمد يوسف كبر، زيارة إلى دولة تشاد خلال الفترة القادمة –دون تحديد موعد-.

وإلتقى نائب الرئيس، بالقصر الرئاسي، اليوم الخميس، وفد ضم والي البحر الأحمر، وزارة النقل، الجمارك وادارة میناء بورتسودان.

ووجه نائب الرئیس، بزیادة المساحة المخصصة لتشاد بمیناء بورتسودان وتذلیل كافة الصعاب بما یمكنھا من الاستفادة من المیناء في مجال الصادرات والواردات.

وقال وزیر الدولة بوزارة النقل والتنمیة العمرانیة، عمران یحي، فى تصریح صحفي، إن دولة تشاد ممثلة فى وزیر التجارة تسلمت المساحة الممنوحة لھا بمیناء بورتسودان.

وأضاف أن ھناك اجتماعاً بین الجھات ذات الصلة بالعلاقات السودانیة التشادیة سیعقد خلال الأیام القادمة برئاسة نائب رئیس الجمھوریة، لوضع الموجھات والتمھید لزیارته المرتقبة لدولة تشاد خلال الفترة القادمة.

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