الدرديري: السودان حريص للتوصل إلى حلول ناجعة وعاجلة في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شدَّد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، اليوم الخميس، على أن بلاده تسعى إلى تحقيق تسويات وتفاهمات سياسية ومجتمعية تكفل إلى ليبيا عودتها إلى مكانها الطبيعي والرائد في إفريقيا والعالم العربي.

وقال الدرديري، لدى مخاطبته الجلسة الإفتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، إن دواعي عقد الاجتماع بالخرطوم، أساسه التعاون والمصير المشترك لمجابهة الأخطار والتحديات، المتمثلة في الإرهاب، والحركات المسلحة المتمركزة في ليبيا، والجرائم المنظمة والإرهاب والحفاظ على الاستقرار والسلم في ليبيا.

وأوضح أن السودان حريص للتوصل إلى حلول ناجعة وعاجلة، في كافة المسائل التي تعود بدولة ليبيا التي طال انتظارها.

لافتاً إلى أن بلاده تمد يدها إلى كافة الفرقاء الليبيين، وتأمل من خلال العمليات الأمنية المشتركة على المناطق الحدودية ودول الجوار ليبيا، للمشاركة في إزالة الخطر الذي يمثله وجود بعض المجموعات المسلحة الوافدة إلى الجنوب الليبي والتي حولت ذلك الجزء من ليبيا إلى ساحة معارك جديدة.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بنظام معمر القذافي في 2011.