إحباط محاولة تسلل إرهابيين إلى العاصمة العراقية

وأوضح المركز في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم:

وفق معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز مديرية استخبارات أمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة على منافذ العاصمة، القبض على مطلوبين بقضايا إرهابية أثناء محاولتهما الدخول إلى بغداد.

وأضاف المركز، أن الإرهابيين، حاولا دخول بغداد، عبر منفذي "سيطرة" نقطة أمن "الصقور"، وجسر "بزيبز" الرابطين بين العاصمة ومحافظة الأنبار (التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد، غربا).

وأكد مركز الإعلام الأمني، إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق معهما.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.