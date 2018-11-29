غضب كويتي من إعلامية سعودية بسبب رغد صدام حسين (فيديو)

بدأت القصة عندما نشرت لجين عمران مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، لكتاب يتحدث عن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

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وظهر في مقطع الفيديو لجين عمران ممسكة بكتاب حفيدة صدام من ابنته رغد، حرير حسين كامل، ومكتوب عليه إهداء بتوقيع رغد صدام حسين.

وقالت رغد صدام حسين في إهدائها: "الأخت العزيزة لجين… أهديك كتاب ابنتي حرير، أتمنى لك قراءة ممتعة رغم صعوبة بعض الأماكن… محبتي وتقديري… رغد صدام حسين".

وقالت عمران في مقطع الفيديو: "وصلتني للتو هدية من جمهورية العراق العظيم، من صديقة عزيزة وغالية كثيرا على قلبي".

وتابعت "حبيبتي رغد مشكورة كثير على الكتاب الذي لطالما انتظرته وأخبرتيني عنه أنت وحرير، واشتقت كثير لكم، واشتقت لرؤيتكم والجلوس معكم، سأقرأه بالتأكيد وبحماس، الله يوفقها إن شاء الله أينما كانت، وأنتظر أن نرجع ونتلاقى كما تعودنا على خير بقلب كبير مليء بالحب والسلام".

كما وجهت رسالة إلى حرير ابنة رغد صدام حسين، وقالت فيها: "عزيزتي حرير، عندك أم عظيمة وقوية، يحق لك فعلا أن تفخري بها".

وهاجم عدد من الإعلاميين الكويتيين لجين عمران، عقب نشرها مقطع الفيديو، وطالبتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدم القدوم إلى الكويت طالما أنها تحب صدام حسين وابنته وحفيدته، بحسب قولها عبر حسابها على "إنستغرام".

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أما الصحفية الكويتية فجر السعيد، فنشرت تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها: "قبل لا أنام… تذكرت شي… نصيحة شخصية للفاشنيستا لجين عمران… لا تفكرين تزورين الكويت أبدا"، وأرفقت تغريدتها بوجه غاضب.