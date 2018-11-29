- 1/2
- 2/2
بدأت القصة عندما نشرت لجين عمران مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، لكتاب يتحدث عن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
© AFP 2018 / KHALED FAZAA
وقالت رغد صدام حسين في إهدائها: "الأخت العزيزة لجين… أهديك كتاب ابنتي حرير، أتمنى لك قراءة ممتعة رغم صعوبة بعض الأماكن… محبتي وتقديري… رغد صدام حسين".
وقالت عمران في مقطع الفيديو: "وصلتني للتو هدية من جمهورية العراق العظيم، من صديقة عزيزة وغالية كثيرا على قلبي".
وتابعت "حبيبتي رغد مشكورة كثير على الكتاب الذي لطالما انتظرته وأخبرتيني عنه أنت وحرير، واشتقت كثير لكم، واشتقت لرؤيتكم والجلوس معكم، سأقرأه بالتأكيد وبحماس، الله يوفقها إن شاء الله أينما كانت، وأنتظر أن نرجع ونتلاقى كما تعودنا على خير بقلب كبير مليء بالحب والسلام".
كما وجهت رسالة إلى حرير ابنة رغد صدام حسين، وقالت فيها: "عزيزتي حرير، عندك أم عظيمة وقوية، يحق لك فعلا أن تفخري بها".
وهاجم عدد من الإعلاميين الكويتيين لجين عمران، عقب نشرها مقطع الفيديو، وطالبتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدم القدوم إلى الكويت طالما أنها تحب صدام حسين وابنته وحفيدته، بحسب قولها عبر حسابها على "إنستغرام".
أما الصحفية الكويتية فجر السعيد، فنشرت تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها: "قبل لا أنام… تذكرت شي… نصيحة شخصية للفاشنيستا لجين عمران… لا تفكرين تزورين الكويت أبدا"، وأرفقت تغريدتها بوجه غاضب.
شكرا لقرائتكم خبر عن غضب كويتي من إعلامية سعودية بسبب رغد صدام حسين (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .