تنظيم "القاعدة" يشن هجوما صاروخيا على مواقع للجيش السوري شمال حماة

قال مراسل "سبوتنيك": إن المجموعات الإرهابية المسلحة التابعة لفصيل "حراس الدين" الذي يدين بالولاء لقيادة تنظيم "القاعدة" الإرهابي في أفغانستان، استهدفت بعد ظهر اليوم الخميس مواقع الجيش السوري بمحيط مدينة صوران وتل بزام بالقذائف الصاروخية، كما قصفت بلدة مريود في ريف حماة الشمالي بعدة قذائف، دون ورود معلومات عن خسائر بالأرواح في صفوف الجيش السوري أو بين المدنيين.

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وأضاف المراسل أن وحدات الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف الصاروخية مستهدفة مواقع المسلحين في المزارع المحيطة بمدينة مورك شمال حماة.

ويتكون تنظيم "حراس الدين" من مقاتلين متشددين كانوا ينتمون لتنظيم القاعدة في بلاد الشام "جبهة النصرة"، قبل أن يعلنوا إنشاء تنظيمهم الخاص تحت اسم "حراس الدين" محافظين على ما يسمى (البيعة على السمع والطاعة) لزعيم تنظيم قاعدة الجهاد العالمي في أفغانستان أيمن الظواهري، وذلك عام 2016.

ويضم تنظيم "حراس الدين" "جهاديين" أجانب وعرب، ذوي تاريخ طويل في القتال إلى جانب تنظيم "القاعدة" بأفغانستان والعراق وكوسوفو والشيشان، كما استقطب التنظيم مقاتلين محليين متمرسين إلى جانب مقاتليه الأجانب.

ويقود تنظيم "حراس الدين" مجلس شورى من الأردنيين، الذين برز منهم (أبو جليبيب الأردني "طوباس"، أبو خديجة الأردني، أبو عبد الرحمن المكي، سيف العدل، سامي العريدي).