بومبيو: السعودية قوة فعالة للاستقرار في الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية قوة فعالة للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأكد بومبيو أهمية الشراكة بين بلاده والمملكة العربية السعودية التي اعتبرها تمثل قوة كبيرة من أجل تحقيق استقرار الشرق الأوسط، مشيدا في الوقت نفسه بدور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في استئصال النفوذ الإيران.

وفي مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعنوان "الشراكة الأمريكية السعودية بالغة الأهمية"، حذر بومبيو من أن تدهور العلاقات بين البلدين "سيكون خطأ فادحاً للأمن القومي لواشنطن وحلفائها".

وقال بومبيو: إن "السعودية تمثل قوة كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، إذ تعمل على ضمان ديمقراطية العراق الهشة، وإبقاء بغداد مرتبطة بمصالح الغرب وليس بمصالح طهران".

وعدّد وزير الخارجية الأمريكي الجهود السعودية في المنطقة، حيث أشار إلى المساعدات التي تقدمها الرياض للاجئين الهاربين من الحرب الأهلية في سوريا من خلال العمل مع الدول المضيفة، والتعاون بشكل وثيق مع مصر.

كما أسهمت السعودية بملايين الدولارات في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى، مؤكدا أن إنتاج النفط السعودي والاستقرار الاقتصادي هما مفتاح الازدهار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي.