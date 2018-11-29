عقوبات أمريكية تستهدف إيرانيين اثنين بتهمة القرصنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات بحق إيرانيين اثنين بتهم تتعلق بالقرصنة الإلكترونية. وقال بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات "ترتبط بنشاط إلكتروني" على إيرانيين اثنين. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل. وتأتي العقوبات إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، بسبب عدم التزام طهران ببنوده، إلى جانب تدخلاتها وأدوارها التخريبية في دول المنطقة، عبر دعم الإرهاب.



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