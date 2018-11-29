شكرا لقرائتكم زاسبكين: لمساعدة لبنان في كل ما هو بحاجة اليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 29 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 28 نوفمبر 2018 / 21:51

قال السفير الروسي لدى لبنان الكسندر زاسبكين إن بلاده "مع الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، ولا تتدخل فيها، بل هي تنصح دائما اللبنانيين، لا سيما المسؤولين منهم، بضرورة الحفاظ على الاستقرار، والتطلع الى الوضع الاقتصادي"، مؤكدا ان "روسيا تقف الى جانب لبنان، ونتمنى افضل العلاقات معه، وتقديم كل المساعدة له، في كل ما هو بحاجة اليه، ومنها ما يتعلق بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية".



شكرا لقرائتكم خبر عن زاسبكين: لمساعدة لبنان

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