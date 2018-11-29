اتهامات جديدة لـ"فيسبوك" ببيع بيانات المستخدمين لعدة شركات

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

كشف تقرير إخباري عن اتهامات جديدة لشركة فيسبوك، ببيع بيانات المستخدمين لعدة شركات، على الرغم من وعود مؤسسها، مارك زوكربيرج، بعدم القيام بذلك.

ووفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية ضمن مستند محكمة تم تسريبه، كيف تجهز "فيسبوك" خطة لدفع المعلنين إلى إنفاق المزيد من المال، وسيكون هذا مقابل زيادة الوصول إلى معلومات المستخدمين.

ولكن رسائل البريد الإلكتروني هذه، والتي تم إرسالها بين عامي 2012 و2014، تشير إلى أن "فيسبوك" كانت تخطط لكسب الأرباح من بيع البيانات لـ "طرف ثالث".

ووردت الرسائل المسربة في أوراق قضية مرفوعة ضد "فيسبوك" من قبل شركة تكنولوجية تحمل اسم "Six4Three".

وتمكنت المملكة المتحدة من الحصول على المستندات الرسمية، بإجبار "Six4Three" على تسليمها للسلطات البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم "فيسبوك" قوله: "كنا نحاول معرفة كيفية بناء أعمال مستدامة.. لقد أجرينا الكثير من المحادثات الداخلية حول كيفية القيام بذلك".

وأضاف، قررت "فيسبوك" عدم فرض رسوم على الوصول إلى البيانات، أو دفع الشركات إلى إنفاق المزيد على الإعلان في مقابل الوصول.