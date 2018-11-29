شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع تونس: الاستقرار السياسى له انعكاس مباشر على دور المؤسسة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، إن الاستقرار السياسي له انعكاس مباشر على دور المؤسسة العسكرية و كلما تقلصت التجاذبات كلما كان أداء المؤسسة العسكرية أفضل.

وقال الزبيدي خلال مشاركته اليوم الخميس، في جلسة مجلس (نواب الشعب) لمناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2019، إن الدولة مازالت أمام تحديات أمنية كثير والمؤسسة العسكرية تدعم السلطات الأمنية حسب احتياجاتها وحسب المتطلبات وهذا يندرج ضمن حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية ستواصل الجهد لتحسين ظروف العسكريين في الثكنات وفي الوحدات، مؤكدا أن المؤسسة يمكن أن تقوم بدور كبير في التنمية وهي مهمة أساسية شرعت فيها منذ الثمانينات ولكن في الظرف الراهن تأتي هذه المهمة في الدرجة الثانية.