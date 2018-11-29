شكرا لقرائتكم خبر عن السبسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومى التونسى: "النهضة" وجهت تهديدات للرئيس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، عن أن حركة النهضة وجهت تهديدات لرئيس الجمهورية، وفق ما أعلنت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وقال الرئيس التونسي، إن العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة النهضة، مشيرا إلى أن القضاء سيكون الفيصل في ملف الجهاز السري لحركة النهضة.
أعلن الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، عن أن حركة النهضة وجهت تهديدات لرئيس الجمهورية، وفق ما أعلنت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وقال الرئيس التونسي، إن العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة النهضة، مشيرا إلى أن القضاء سيكون الفيصل في ملف الجهاز السري لحركة النهضة.
شكرا لقرائتكم خبر عن السبسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومى التونسى: "النهضة" وجهت تهديدات للرئيس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .