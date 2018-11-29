السبسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومى التونسى: "النهضة" وجهت تهديدات للرئيس

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، عن أن حركة النهضة وجهت تهديدات لرئيس الجمهورية، وفق ما أعلنت فضائية سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وقال الرئيس التونسي، إن العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة النهضة، مشيرا إلى أن القضاء سيكون الفيصل في ملف الجهاز السري لحركة النهضة.