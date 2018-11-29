شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إيران تناور ترامب.. طائرات أمريكية فى قبضة الحرس الثورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، مقطع فيديو لطائرات أمريكية تم اصطيادها من قبل الحرس الثورى، فى إطار تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب إعادة الرئيس دونالد ترامب العقوبات على طهران.
وقالت الوكالة، إن قوات الحرس الثورى أعلنت السنوات الأخيرة عن كشف واقتناص طائرات درون استطلاعية وتجسسية معادية بعد دخولها أجواء إيران.
وكان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة قد أعلن سابقا بأن الحرس الثورى اقتنص طائرة درون من طراز "MQ-9 Reaper" تابعة للجيش الأمريكى، وقالت إن طائرة الدرون الاخيرة "MQ-9 Reaper" التى تم اقتناصها تعد بمثابة العمود الفقرى للقوات العسكرية الأمريكية.
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