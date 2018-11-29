(120) جندياً يفرون من حركة العدل والمساواة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فر أكثر من (120) جندياً من صفوف حركة العدل والمساواة و (18) آخرين خلال الشهر الجاري. وأشارت نتائج تقرير ميداني أجرته الحركة بحسب (المركز السوداني للخدمات الصحفية) إلى أن مجموعة من الجنود تسللوا من داخل ليبيا إلى حدود دول الجوار، فيما اتجهت مجموعة أخرى من المقاتلين عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر الموانئ الليبية لأوروبا. الإنتباهة اون لاين

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