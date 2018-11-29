حفتر في الأردن وهذا سبب الزيارة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر أردنية رسمية إن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر موجود حاليا في العاصمة عمان دون الإفصاح عن تفاصيل الزيارة”. وذكرت المصادر أن زيارة حفتر إلى عمان “تأتي ضمن جهود أردنية للعب دور الوساطة في حل الأزمة الليبية والتوصل إلى مصالحة بين جميع الأطراف”، مضيفة أنه من “المتوقع أن يلتقي حفتر مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني”. عربي21

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