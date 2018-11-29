معرض الدوحة الدولي للكتاب ينطلق بمشاركة 30 دولة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات "معرض الدوحة الدولي للكتاب" في نسخته التاسعة والعشرين بمشاركة 427 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية.

ويستمر المعرض الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالدوحة، حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

ويقدم المعرض لرواده حوالي 120 ألف عنوان كتاب، وفق مراسل "الخليج 365".

ويشارك في المعرض من تركيا عدد من دور النشر، والمديرية العامة للمكتبات والنشر.

ويبلغ عدد الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي يشملها برنامج المعرض هذا العام 272 فعالية، من بينها 25 ندوة ثقافية، و28 ورشة متنوعة المجالات، فضلا عن الأمسيات الشعرية التي يشارك فيها شعراء قطريون وعرب.

وتحل روسيا ضيف شرف على المعرض هذا العام، وذلك في إطار العام الثقافي "قطر ـ روسيا 2018".

يشار إلى أن معرض الدوحة للكتاب انطلق عام 1972، وكان يقام كل عامين إلى أن تغيرت دوريته في 2002، وأصبح يقام كل عام واكتسب الصفة الدولية.