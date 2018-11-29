الرئيس السوداني: الحرب لن تتكرر في دارفور

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الخليج 365

قال الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس، "إن الحرب لن تتكرر في دارفور (غرب) كما يريد أعداء السلام".

جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم قناة فضائية لولاية جنوب دارفور، في مدينة نيالا مركز الولاية، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضاف أن "الحرب لن تتكرر لأن الناس قد دفعوا ثمنا ووعوا الدرس".

وشدد البشير على أن أهل دارفور طردوا من وصفه بـ "الشيطان"، وبدأوا مرحلة جديدة، وستكون دارفور أفضل مما كانت عليه.

ويشهد إقليم دارفور (غرب) حربا منذ عام 2003، حيث تقاتل ثلاث حركات رئيسة القوات الحكومية.

ودرجت الحكومة السودانية خلال الأشهر الأخيرة، على التأكيد أن قواتها "دحرت الحركات المسلحة في دارفور، باستثناء جيوب صغيرة في جبل مرة يعمل الجيش على تحريرها"، لكن الحركات المتمردة تنفي ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس السوداني إلى مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور، للمشاركة في عدد من الفعاليات وافتتاح كلية جامعية.