الأرصاد تنبه: #أمطار شديدة الغزارة ابتداءً من اليوم بهذه المواقع

الخليج - واس أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن هناك توقعات بمشيئة الله بهطول أمطار شديدة الغزارة على الشريط الساحلي للمناطق الشمالية، ابتداءً من اليوم ينتج عنها سيول وجريان الأودية. وقالت الهيئة عبر ناطقها الرسمي: “نهيب بأخذ الحيطة والحذر؛ لسلامتكم، كما يمكنكم متابعة الحالة الجوية عبر الإنذار المبكر”.

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