النيابة_العامة: توافر 235 وظيفة للرجال والنساء

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت النيابة العامة، الخريجين والخريجات، للتقدم إلى شغل (235) وظيفة إدارية شاغرة، للرجال والنساء.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، الخميس، أنه وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، تم طرح (235) وظيفة إدارية والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، من المرتبة الرابعة حتى التاسعة.

وأضافت أن الفئات المستهدفة هي: خريجو وخريجات المعاهد التخصصية، وخريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجو وخريجات الدرجة الجامعية النظرية والعلمية، وخريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجو درجة الماجستير، وخريجو درجة الدكتوراه، على أن تكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

ويتم التقديم من خلال نظام جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية من يوم الأحد القادم 1440/3/24هـ حتى الخميس الموافق 1440/3/28هـ.